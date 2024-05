In Chinas Raumfahrtprogramm geht es Schlag auf Schlag. Ende April startete eine neue, dreiköpfige Mannschaft zur chinesischen Raumstation »Tiangong« (Himmelspalast), die dort sechs Monate bleiben und unter anderem ein kleines, sich selbst regulierendes aquatisches Ökosystem aufbauen soll.

Am 3. Mai fand bereits der nächste Start in den Weltraum statt, diesmal die unbemannte Mission »Chang’e 6«, mit der erstmalig in der Menschheitsgeschichte Gesteinsproben von der Mo...