Es ist ein weiterer Gewerkschaftserfolg in der US-Automobilindustrie: Die Mitglieder der United Auto Workers (UAW) haben am Wochenende mit überwältigender Mehrheit dem mit der Daimler Truck AG ausgehandelten Tarifvertrag zugestimmt. Die mehr als 7.300 Beschäftigten in sechs Werken des deutschen Lkw-Herstellers, darunter vier Werke in North Carolina und Teilelager in Georgia und Tennessee, erhalten 25 Prozent mehr Lohn. Zehn Prozent bekommen sie sofort, den Rest stuf...