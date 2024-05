Die Gefängnisse in der Türkei sind zu Häusern des Todes geworden. In den letzten Jahren sind Dutzende von politischen Gefangenen in den Gefängnissen aufgrund schlechter Lebensbedingungen und fehlender medizinischer Behandlung gestorben. Nach Angaben des Menschenrechtsvereins (IHD) gibt es derzeit 1.517 kranke Gefangene, von denen 651 schwer erkrankt sind. Im vergangenen Jahr starben mindestens 34 hinter Gittern, im Jahr zuvor waren es 22.

Der seit 29 Jahren inhaftie...