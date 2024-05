Mit phantasievollen Aktionen vor den Parteizentralen der Berliner Koalition hat das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC am Montag die sofortige Auszahlung des sogenannten Klimageldes gefordert. »Stoppt den Eiertanz – 290 Euro Klimageld jetzt!«, so das Motto des Protests. SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen hatten das Klimageld 2021 in ihrem Koalitionsvertrag ver...