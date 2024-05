Es gab schon belanglosere CDU-Parteitage. Der dreitägige Bundesparteitag, der am Montag im Berlin Hotel Estrel begonnen hat, soll die Weichen für eine Ablösung der Ampelkoalition stellen. »Die CDU ist wieder da«, rief Parteichef Friedrich Merz, der am späten Nachmittag mit 873 von 972 abgegeben Stimmen – also knapp 90 Prozent – im Amt bestätigt wurde, in seiner Auftaktrede den Delegierten zu. Mit dem neuen Grundsatzprogramm, das am Dienstag beschlossen werden soll,...