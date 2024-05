»

Ich bin aus der Historie ausgetreten, weil ich in die Historie eintreten wollte.« Mit diesen Worten fällt die altprovenzialische Minnesängerin Beatriz de Dia im Jahr 1160 in einen 810jährigen Zauberschlaf, der das patriarchale Feudalwesen überspringen und sie endlich in »menschliche Zeiten« bringen soll.¹ Jedoch wird sie am 6. Mai 1968 verfrüht geweckt, als eine Baufirma ihre Burgruine zugunsten einer Autobahn sprengt. Ihre daraus folgenden Irrfahrten durch das er...