Der Angriff auf den EU-Abgeordneten Matthias Ecke (SPD) in Dresden hat bei Politikerinnen und Politikern der im Bundestag vertretenen Parteien am Wochenende demonstrative Empörung ausgelöst. Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass ein 17jähriger seine Tatbeteiligung gestanden habe. Er habe Ecke niedergeschlagen. Beim Anbringen von Wahlplakaten war der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die EU-Wahl am Freitag abend von vier jungen Männern so brutal verprügelt worden,...