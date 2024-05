Bei den Stadt- und Gemeinderatswahlen in England mussten die regierenden Tories eine schwere Niederlage einstecken. Ein BBC-Nachrichtensprecher sagte: »Das Schlimmste, was sich eine Partei bei einer Wahl vorstellen kann, ist eingetreten.« Die Partei verlor 470 Stadträte, knapp die Hälfte der Sitze, die sie verteidigt hatte. Sie ist somit nur noch mit 513 Ratsmitgliedern vertreten und hat damit sogar weniger Sitze als die Liberaldemokraten, die mit 521 Ratssitzen an ...