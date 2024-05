1849, 9.–19. Mai: Im preußischen Elberfeld stößt die Ablehnung der Frankfurter Reichsverfassung durch die monarchischen Herrscher Deutschlands wie in vielen anderen Orten auf Protest. Nachdem ein lokales Landwehrkomitee die preußische Regierung für »volksfeindlich« erklärt und die Einberufung verweigert hat, marschieren am 9. Mai Truppen in die Stadt ein. Es kommt zum Bau von Barrikaden und zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Als die preußischen Soldaten am nächste...