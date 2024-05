Die üblichen weihevollen Worte waren zu hören, als Repräsentanten der EU sowie ihrer Mitgliedstaaten am 24. April, eine Woche zu früh, in Strasbourg den 20. Jahrestag der ersten Runde der EU-Osterweiterung feierten. Eine »neue Ära« sei angebrochen, säuselte etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Hinblick auf den am 1. Mai 2004 erfolgten EU-Beitritt Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Tschechiens, der Slowakei, Ungarns, Sloweniens, Maltas und Zyper...