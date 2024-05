Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag vergangener Woche in Guatemala Büros der Hilfsorganisation Save the Children durchsucht. Hintergrund sind Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs. Die Organisation wies die Anschuldigungen zurück.

Laut dem Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straffreiheit (FECI), Rafael Curruchiche, diente die Durchsuchung der »Registrierung und Sicherung von Beweismaterialien«. Der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft zufolge wurde die Anzeig...