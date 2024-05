Bonn. Drei Jahrzehnte nach der Privatisierung der Bundespost würden große Anteilseigner das ursprüngliche Kerngeschäft gerne loswerden, die Auslieferung von Briefen und Paketen in Deutschland also lieber der Konkurrenz überlassen. Der Deutsche-Bank-Vermögensverwalter DWS erkundigte sich bei der Hauptversammlung des Weltkonzerns DHL am Freitag in Bonn, ob »die Deutsche Post der richtige Eigentümer« der Sparte sei. Und die Vermögensverwaltung der Sparkassen, Deka Inve...