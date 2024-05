»Hier unten hörst du nichts mehr«, sagt Mark (Antony Starr) zu seinem achtjährigen Sohn Peter (Woody Norman), bevor er das Licht im Keller löscht und die Tür am oberen Ende der hölzernen Stiege von außen abschließt. Peter beklagt sich nicht. Ich würde nicht einmal behaupten, dass er seine Eltern in diesem Moment bereits hasst oder sie gar töten will, trotzdem es auch in diesem Jahr für ihn wieder kein Halloween geben wird. Irgendwie scheint er sogar ein gewisses Ver...