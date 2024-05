Die bundesdeutsche Wirtschaft wird weiter schwächeln, konstatiert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem Ausblick auf die Weltwirtschaft. 2024 sei ein minimales Plus von 0,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erwarten, während im gesamten, aus 38 Mitgliedern bestehenden OECD-Raum mit einem Wachstum von 1,7 Prozent gerechnet wird. Auch die Europäische Union werde in der Gesamtheit ökonomisch stärker zulegen als ihr stär...