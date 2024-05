Der schöne Graf hat ein neues Gesicht. Alexandr Trusch tanzte vergangenen Freitag (26.4.) beim Hamburg Ballett die Rolle des gräflichen Liebhabers Wronski in »Anna Karenina« von John Neumeier: ein bejubeltes Debüt. Wronski verliebt sich mit all seiner Körperkunst – und die ist beim Ballerino Trusch enorm – in die Politikergattin Anna, getanzt von Anna Laudere, die ihre Rolle auch kreierte. Ihr ursprünglicher Partner Edvin Revazov ist verletzt, und so kam jetzt »Sash...