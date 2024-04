Die britische Eisenbahngewerkschaft TSSA hat am Freitag zum zweiten Mal in diesem Monat die Londoner U-Bahn bestreikt. Im Laufe des Jahres sind deren Linien auch schon an mehreren Tagen durch Streiks der Eisenbahngewerkschaft RMT zum Stillstand gekommen. Auch unter dem Eindruck der anhaltenden Arbeitskämpfe verkündete Labour am Donnerstag, im Falle eines Wahlsiegs im Herbst die britische Bahn wieder zu verstaatlichen. Seit der Privatisierung unter dem neoliberalen L...