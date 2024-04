Die Nelkenrevolution und der 25. April sind zu Gründungsmythen des heutigen portugiesischen bürgerlichen Staates geworden. Und das zeigte sich nicht nur an den Feierlichkeiten, von denen manche Programmpunkte an die Grenze des Peinlichen stießen. Das zentrale Konzert auf der Praça do Comércio in Lissabon feierte die Demokratie als etwas dank der Revolution Erreichtes und Abgeschlossenes, mit Volksliedern, aber auch mit einem dafür komponierten Song sowie einem Feuer...