Die Ukraine ist am Wochenende militärisch in arge Bedrängnis geraten. Wie Armeechef Olexander Sirskij am Sonntag nachmittag auf Telegram mitteilte, hätten die ukrainischen Truppen an drei Abschnitten der Front zurückweichen und neue Stellungen beziehen müssen. Erst kurz zuvor hatte das russische Militär gemeldet, den Ort Nowobachmutiwka in der Nähe der Stadt Awdijiwka »befreit« zu haben. Diese hatte Russland im Februar nach langen Kämpfen vollständig unter seine Kon...