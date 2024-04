Den achten Tag in Folge sind am Freitag rund um das Nasser-Krankenhaus in Khan Junis Leichname aus insgesamt drei Massengräbern geborgen worden. Der Zivilschutz im Gazastreifen hatte sie am Donnerstag auf 392 beziffert, identifiziert worden seien bislang lediglich 42 Prozent der Opfer. Die Beamten erklärten weiter, dass es Hinweise dafür gebe, »dass einige von ihnen vor Ort hingerichtet oder gefoltert wurden – und dass einige von ihnen lebendig begraben wurden«. Sie...