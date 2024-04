Der Ständige Rat der Bischofskonferenz der katholischen Kirche in Deutschland, in dem die Ortsbischöfe aller 27 Bistümer vertreten sind, hat am Montag die Satzung für das Reformgremium »Synodaler Ausschuss« verabschiedet, wie am Donnerstag bekannt wurde. Eigentlich sollte die Satzung bereits im Februar auf der Frühjahresversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg verabschiedet werden. Doch aus dem Vatikan, dem Machtzentrum der katholischen Weltkirche, wa...