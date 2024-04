Gleich zweimal waren die Professional Bull Riders vergangene Woche im linksliberalen Feindesland, dem Bundesstaat Washington, zu Gast. Everett ist praktisch die Flughafenstadt von Seattle, die zwei kleineren Airports namens Seattle Paine Field International Airport und Harvey Field liegen nördlich der Metropole im Snohomish County. Seltsam licht muteten die Zuschauerreihen in der Angel of The Winds Arena an, einer eigentlich mit gut 8.500 Sitzplätzen eher kleinen Ei...