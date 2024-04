»Tennis ist eine Beziehung«, so kommentiert die weibliche Hauptfigur von »Challengers – Rivalen« das US-Open-Finale, das sie gerade in der Nachwuchskategorie gewonnen hat. Dabei klingt sogleich ein sadomasochistischer Unterton an, da Tashi (Zendaya) ihre Gegnerin nach Belieben dominiert hat. Die Beziehungen, die sie dann nacheinander mit den beiden männlichen Hauptfiguren des Films eingeht, geraten wiederum prompt in eine Krise, sobald die Turnierergebnisse von Patr...