Gegen die linke Regierung von Gustavo Petro hat die Opposition in Kolumbien am Sonntag (Ortszeit) mehrere Demonstrationen organisiert. Besonders in einigen Großstädten des südamerikanischen Landes sollen Hunderttausende daran teilgenommen haben. Die größten Aufmärsche wurden aus Medellín, der Hauptstadt des Departamento de Antioquia, gemeldet: Der Sicherheitssekretär der rechten Stadtverwaltung, Manuel Villa, gab die Zahl von etwa 350.000 Menschen an. Das Departamen...