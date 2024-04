Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) beteuert, dass man dieses Mal keinen »Radikalenerlass« auf den Weg bringe. Am Mittwoch hat der Landtag in Potsdam mit der Mehrheit der Koalition von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen den Regierungsentwurf für die Einführung eines »Verfassungstreuechecks« in die nächste parlamentarisch...