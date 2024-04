Die Ampelkoalition hebt ihre Konjunkturprognose minimal an. Statt mit 0,2 Prozent rechnet sie nun mit 0,3 Prozent Wachstum im laufenden Jahr. Obwohl das quasi einem Nullwachstum entspricht, wirkte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zufrieden, als er am Mittwoch in der Bundespressekonferenz in Berlin seine Frühjahrsprognose vorstellte. »Die Anzeichen für eine Erholung der Wirtschaft haben sich deutlich verstärkt«, behauptete der zuständige Mini...