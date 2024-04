Der Thüringer AfD-Landeschef ist nach eigener Aussage »tatsächlich völlig unschuldig«. Am Dienstag hat Björn Höcke im Prozess gegen ihn am sachsen-anhaltischen Landgericht Halle (Saale) ausgesagt. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, in einer Rede in Merseburg im Mai 2021 wissentlich die verbotene Parole der »Sturmabteilung« (SA) der NSDAP verwendet zu haben. Konkret geht es um Höckes dokumentierten Ausspruch: »Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, all...