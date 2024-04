Spricht man von den ganz frühen Achtzigern, bekommen alte Säcke auch deshalb so einen verklärten Blick, weil im Untergrund noch alles so muckelig, einträchtig und vor allem übersichtlich war. Die 100er-Marshalls brummten schon, man wusste, gleich wird’s richtig laut, aber zunächst mal erschienen so wenig Alben, dass sich nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch alles weghören ließ. Für Deutschland gilt das besonders, es gab die Scorpions und Accept, dann musste...