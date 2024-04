Mannl, Banionis, Radeke

Den 120. Geburtstag verzeichnen wir am 25. April für den Dresdner Harald Mannl, der schon 1961 in München starb, der aber in den 50er Jahren im Film beider deutscher Staaten keine unwichtige Rolle spielte. Während Mannl in der BRD nur in Unterhaltungsfilmen auftrat, waren seine Rollen in Defa-Filmen doch differenzierter, etwa in dem zwischen DDR und BRD angesiedelten Spionagefilm »Geheimakten Solvay« (1952) von Martin Hellberg oder auch in dessen bayerischer Satire ...