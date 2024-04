Das EU-Parlament hat am Dienstag in Strasbourg neue »Regeln zur Förderung der Reparatur von Waren« verabschiedet. Wer seinen Kühlschrank retten lassen will, soll das Recht darauf haben. Genauso bei Staubsaugern, Geschirrspülern und Waschmaschinen, aber auch Smartphones, Tablets und Fahrrädern. Die Liste könne in den kommenden Jahren weiter verlängert werden, heißt es.

Vorneweg sollen Hersteller ihre Produkte reparabel machen. Auch für unabhängige Werkstätten. Exklus...