Im Vorfeld der EU-Parlamentswahl am 9. Juni werden in immer dichterer Folge tatsächliche oder vermeintliche Spionagefälle skandalisiert. Nur einen Tag nach der Festnahme von drei Deutschen, die für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben sollen, hat der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof den nächsten »Coup« verkündet: In der Nacht zum Dienstag...