Ins Fäustchen gelacht

Weder Geld noch Perspektiven, dafür Herz und Charakter« lautete das Spruchband unterhalb der grafisch durchgestylten Choreo der Fankurve im fast ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vor der Partie gegen Viktoria Köln. Da stellte sich so manche auf den ersten Blick die Frage, wer damit gemeint sei. Verein, Spieler, die Anhänger selbst? Nicht ganz ironiefrei wohl letztere. Denn von Beginn an hatte der Kölner Drittligist die Boxershorts an, agierte so angriffsl...