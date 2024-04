Offenbar sieht die FDP Chancen, nach Neuwahlen mit der CDU/CSU eine Koalition eingehen zu können. So bewirbt sich die Partei mit passenden Vorschlägen für ein solches Bündnis. Nachdem die CDU Mitte März ihre »Neue Grundsicherung« präsentiert hatte, mit starken Reminiszenzen an das Hartz-IV-Modell, macht sich auch die FDP in einem am Montag vorgelegten Konzept für verschärfte Regeln beim sogenannten Bürgergeld stark. Dabei geht es vor allem um Sanktionen für angeblic...