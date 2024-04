Heinz Günther, 1930 auf einem Rittergut in der Nähe von Neubrandenburg geboren, blickt in seiner beim Verlag im Park erschienenen »Lebensbilanz« auf ein ereignisreiches Leben zurück, das nicht zuletzt ein Leben jener Generation ist, die im jugendlichen Alter in die DDR hineinwuchs. Der promovierte Jurist war nach einer Lehre im Landratsamt von 1946 bis 1948 zunächst Verwaltungsangestellter, FDJ-Funktionär, Parteisekretär bei der Bezirksverwaltung des Ministeriums fü...