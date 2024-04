Kolonialer Krieg

Der Krieg Israels gegen den Gazastreifen geht nun schon in den sechsten Monat und ein Ende ist nicht in Sicht. Über 33.000 Menschen – Männer, Frauen und Kinder – sind tot. Tausende von Wohnhäusern wurden zerstört. Millionen von Palästinensern droht eine Hungersnot, und viele sind schon dem Verhungern nahe. Hervorheben möchte ich, dass ich hier vom »Krieg gegen Gaza« und nicht vom »Krieg gegen die Hamas«, eine islamistische Widerstandsorganisation, spreche. Warum? We...