Die Affäre um angebliche Zahlungen aus russischen Quellen an den AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron köchelt weiter. Am Freitag abend publizierten deutsche Medien fast gleichzeitig neue Vorwürfe gegen Bystron, der auf Platz zwei der Liste seiner Partei für die EU-Parlamentswahl steht. Die Zeit berichtete von Audioaufnahmen, die ihn belasten sollen, der Spiegel wusste von Videoaufnahmen, die der tschechische Geheimdienst in Prag von Bystron gemacht habe.

Laut der ...