Die BRD steht als Nachfolgestaat des Deutschen Reichs in einer besonderen Pflicht bezüglich der Aufarbeitung der Nazikriegsverbrechen und des Gedenkens an die Opfer. Wie ernst diese historische Verantwortung genommen wird, scheint in den meisten Fällen allerdings stark von der Opfergruppe und den eigenen politischen Interessen abzuhängen. Geht es um die Sowjetunion und auch noch um Lenindenkmäler, bröckelt die Fassade der Vergangenheitsbewältigung. Das zeigt der Umg...