Nachdem die türkische Luftwaffe seit dem 16. April ihre Luftangriffe auf das Bergland in der Kurdistan-Region des Irak intensiviert hatte, meldeten die Guerillaverbände der Arbeiterpartei Kurdistans PKK am Sonntag morgen den Beginn einer breit angelegten Bodenoffensive in der Region Metîna. Dabei verfolge die türkische Armee »eine andere Taktik« so die Pressestelle der kurdischen Volksverteidigungskräfte. »Die Invasion soll nicht auf einmal, sondern Schritt für Schr...