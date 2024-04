Es ist historisch: Die Beschäftigten von Volkswagen in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee haben am Freitag (Ortszeit) mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zur United Auto Workers (UAW) gestimmt. Dies ist ein weiterer Meilenstein in den Bemühungen der Gewerkschaft, Schritt für Schritt die Fabriken im Land zu organisieren.

Die UAW erhielt 73 Prozent der Stimmen. Beide Seiten haben nun fünf Werktage Zeit, die Wahl anzufechten, ansonsten gilt sie als bestä...