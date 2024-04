Mit dem Überfall von Spezialeinheiten auf die mexikanische Botschaft in Quito und der Entführung des ehemaligen Vizepräsidenten Jorge Glas am 5. April versucht Staatschef Daniel Noboa offenbar das rechte Lager zu einen, um sein politisches Überleben zu sichern. Zwei Tage nach dem weltweit verurteilten Angriff auf die diplomatische Mission begann die am Donnerstag beendete Kampagne für ein Referendum, mit dem der Bananenunternehmer restriktive neue Gesetze rechtferti...