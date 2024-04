Indiens Bevölkerung wählt. 970 Millionen Wahlberechtigte dürfen bei der Neubesetzung von 543 Abgeordnetensitzen in der Lok Sabha, dem Unterhaus des Zweikammerparlaments, ihre Stimme abgeben. Das ganze lässt sich nicht an einem Tag bewerkstelligen, die Stimmabgabe erstreckt sich über sieben Etappen. In den ersten Regionen – 102 Wahlkreise, verteilt über 21 Teilstaaten – öffnen die Wahllokale schon am heutigen 19. April, die letzten erst am 1. Juni. Drei Tage später s...