In Österreich hat die Gewerkschaft Vida über ein verbessertes Angebot der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) abstimmen lassen, das Ergebnis, das am Dienstag verkündet wurde, war eindeutig. Bei 88 Prozent Beteiligung lehnten 90 Prozent des Bordpersonals das Angebot ab. Von den 1.000 Piloten und 2.500 Flugbegleitern des AUA sind mehr als 60 Prozent in der Gewerkschaft organisiert.

Zuletzt hatte das AUA-Bordpersonal in der Woche vor Ostern für 36 Stunden die Arb...