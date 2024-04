Die Gewässer zwischen Afrika und den zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln werden immer wieder zum Grab für Asylsuchende. Laut UN-Zahlen von Ende März sind in den vergangenen zehn Jahren fast 29.000 Asylsuchende auf dem Weg über das Meer in Richtung Europa gestorben. Und in manchen Fällen treiben die Leichen der Geflüchteten in ihren Booten bis nach Südamerika. So entdeckten Fischer vor der Küste des nördlichen brasilianischen Bundesstaates Pará am Sonnabend ein ...