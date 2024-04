Das Gericht hat sich vertagt, doch ein Urteil zeichnet sich seit langem ab. In Ankara sollte am Mittwoch eigentlich ein Mammutprozess gegen 108 meist kurdische Politiker enden. 18 prominente Mitglieder der mittlerweile inaktiven linken prokurdischen Demokratischen Volkspartei (HDP) sind deswegen teils seit 2016 in Untersuchungshaft. Bei dem Verfahren geht es um eine Protestwelle vornehmlich in den kurdischen Gebieten der Türkei während des Angriffes des »Islamischen...