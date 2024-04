Am 29. März 1974 wurde der Pole Czesław Kukuczka im Bereich der Grenzübergangsstelle am Berliner Bahnhof Friedrichstraße niedergeschossen und starb infolge starken Blutverlustes noch am selben Tag im Haftkrankenhaus der Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Das zumindest steht nach nunmehr drei Verhandlungstagen im Prozess gegen einen ehemaligen MfS-Mitarbeiter, dem die Staatsanwaltschaft heimtückischen Mord vorwi...