»La Chimera«, der neue Film von Alice Rohrwacher, ist ein wahrhaft traumhafter. In unterschiedliches analoges Filmmaterial gekleidet – 35 mm, Super 16 und 16 mm – taucht die Story um den Grabräuber Arthur (Josh O’Connor) in die Tiefen des Bewusstseins ab. Arthur und seine Truppe von »Tomberoli« heben in einer schwülen Toskana der 1980er alte Etruskergräber aus. Arthur ist Engländer, er wirkt wie ein Gestrandeter auf einer einsamen Insel. In einem Wellblechverschlag ...