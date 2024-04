Dass die EU Strafzölle auf den Import chinesischer Elektroautos einführen will, ist in der Wirtschaftsdelegation, die Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner China-Reise begleitete, auf einigen Unmut gestoßen. »Was wir nicht gebrauchen können«, äußerte Mercedes-Chef Ole Källenius in Beijing, seien »steigende Handelshindernisse«. BMW-Chef Oliver Zipse sprang ihm umgehend bei: Man solle »es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern«; »wir sind zuversi...