Während die Vereinigten Staaten außenpolitisch mit dem Vorgehen ihres Verbündeten Israel zu tun haben, rumort es auch innenpolitisch ordentlich. Am Montag begann in New York der als historisch bezeichnete Prozess gegen den Ex- und möglicherweise bald wieder Präsidenten Donald Trump, das erste Strafverfahren gegen einen ehemaligen US-Staatschef. Vorgeworfen werden dem 77jährigen in diesem Verfahren Schweigegeldzahlungen an eine Schauspielerin der Pornobranche, die an...