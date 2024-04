Der pakistanische Finanzminister Muhammad Aurangzeb ist am Sonntag in Washington eingetroffen. Der Mann, der in der neuen Regierung eine Schlüsselposition innehat, nimmt während seines Besuchs in den USA an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank teil, die bis Sonntag dauert. Es geht dabei auch um Hintergrundgespräche zum Folgedarlehen, das sich Pakistan vom IWF erhofft. Am vergangenen Donnerstag ist das im Vorjahr vereinbarte No...