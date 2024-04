Der hochrangige ehemalige US-Diplomat Victor Manuel Rocha ist am Freitag (Ortszeit) von einem Bundesgericht in Miami zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem Exbeamten, der unter anderem von 1995 bis 1997 stellvertretender Leiter der US-Interessenvertretung in Havanna und von 2000 bis 2002 US-Botschafter in Bolivien war, wurde vorgeworfen, jahrzehntelang als Informant für Kuba tätig gewesen zu sein. Nachdem ein verdeckter FBI-Ermittler mit Decknamen Miguel sein...