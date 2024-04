Der Beschuss militärischer Ziele in Israel mit Hunderten Drohnen und Raketen durch den Iran hat auch in der Bundespolitik zu zahlreichen Reaktionen geführt. Dabei fällt auf, dass zumindest von den Regierungsparteien vorsichtig signalisiert wird, dass Berlin kein Interesse an einer eskalierenden israelischen »Antwort« hat. Der offizielle Standpunkt der Regierung ist, der iranische Beschuss sei »durch nichts zu rechtfertigen«, wie eine Regierungssprecherin am Montag i...